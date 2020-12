Spende für Tafelverein : Firma Bollmann unterstützt Tafel-Team

Brüggen Für die Brüggener Tafel ist diese Spende besonders wichtig: Ihr fehlen Einnahmen durch die Tafelkunden, zugleich laufen die Kosten weiter.

Durch die Corona-Pandemie werden Desinfektionsmittel, Handschuhe und viele Masken benötigt. „Wir wurden aber sehr gut von den Brüggenern mit selbstgenähten Masken versorgt“, lobt Ebels. Vor Weihnachten erhielten alle Kinder der Tafelkunden ein kleines Präsent und Sonderpakete für die Weihnachtszeit. Auch Mützen, Handschuhe und Schals, die die Tafel erhielt, wurden ausgegeben. Als nächstes steht an der Tafel eine Überdachung zwischen dem Eingang der Warenausgabe und den Kühlhäusern an. „Die Leute stehen dort oft im Regen, wenn sie warten müssen. Und auch unsere ehrenamtlichen Helfer sind ungeschützt, wenn sie etwa Gemüse putzen“, so Ebels. Dankenswerterweise übernehme die Gemeinde die Kosten, der Auftrag wurde kürzlich erteilt. Auch verzichteten die Ausschussvorsitzenden der vergangenen Legislaturperiode auf ihre zusätzliche Aufwandsentschädigungen, sodass bis Ende Dezember keine Miete zu zahlen ist.

Die Mönchengladbacher Firma Otto Bollmann hätte 2020 ihr 85-jähriges Bestehen feiern wollen. Da dies nachgeholt werden muss, konnten die Spenden etwas größer ausfallen. Unter dem Motto „Spenden statt Geschenke“ wird jedes Jahr an Bedürftige gedacht. „In diesem Jahr haben wir uns für Spenden an die Tafeln in Brüggen, Aachen und Neuss entschieden“, sagt Ekkehard Bülling, Geschäftsführer des Malergroßhandels. „Vielen kann durch das Engagement der Tafeln in sozialen oder wirtschaftlichen Notlagen geholfen werden.“ Mit den Spenden wolle man auch den herausragenden Einsatz der freiwilligen Helfer anerkennen. bigi