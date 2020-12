Adventsserie Danke in Neuss : Die Neusser Tafel verzeichnet immer mehr Kunden

Neuss Die Zahl der Bedürftigen wächst seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Wer das besonders zu spüren bekommt, sind die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Neusser Tafel.

Spuckwände, Desinfektionsmittel, Schutzkittel und Masken – alle notwendigen Utensilien zum Schutz vor Corona wurden angeschafft, berichtet Schuh. „Wir haben das alles aus eigener Tasche, also aus den Rücklagen unserer Spendeneinnahmen, bezahlt.“ Die Kunden werden über die Fenster versorgt. Sie stehen an drei Tagen die Woche Schlange vor der Tafel an der Düsseldorfer Straße.

Ein Problem sei vor allem, dass die Kunden die Ware nicht einsehen können. „Sie können nicht erkennen, was wir im Angebot haben“, so Schuh. Deshalb bewundere sie ihre Mitarbeiter, die „gleichbleibend freundlich und geduldig“ seien. Auch wenn diese zum wiederholten Male Apfel gegen Banane oder Rosenkohl gegen Wirsing tauschen, weil natürlich auch die Kunden ihre Geschmacksvorlieben haben.

Überwältigend sei die Unterstützung durch die Neusser Bevölkerung und etliche Firmen in den vergangenen Tagen gewesen, so Schuh. „Es gab viele, die unterschiedlichste Produkte gespendet haben.“ Neben diversen Lebensmitteln habe die Tafel auch ausreichend warme Garderobe sowie Geschenkgutscheine für warme Schuhe erhalten. Seit der Corona-Pandemie sei die Tafel verstärkt auf Spenden angewiesen, betont Schuh. „Wir haben immense Kosten aufgrund der Desinfektionsmittel, Masken und Schutzkittel. Allein so ein Kittel kostet rund 30 Euro und auch die Masken müssen wir mehrfach am Tag wechseln.“ Rund 300 Weihnachtspakete haben Schuh und die ehrenamtlichen Mitarbeiter in den vergangenen Tagen gepackt. Die wurden an die Kunden verschenkt. Vakuumierte Fleisch-, Käse- und Wurstprodukte, Hygieneartikel, Öl und Kaffee seien darin, verrät Schuh.