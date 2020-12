EGN Entsorgungsgesellschaft : Geldspende für Dülkener Hospiz und zwei Vereine

Thorsten Henning, Wolfgang Peters, Uwe Sieck und Wilfried Niederbroecker (v.l.). Foto: EGN

Kreis Viersen Wie in den vergangenen Jahren spendet die EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein an karitative Einrichtungen und Vereine in ihren Vertriebsregionen.

An Stelle von Präsenten für die Kunden der EGN, wurden Institutionen ausgewählt, die insgesamt 4500 Euro als Zuwendung erhalten. In diesem Jahr sind das im Kreis Viersen das Bodelschwingh-Hospiz „Haus Franz“ in Dülken, die Interessengemeinschaft Behinderter Tönisvorst und der Verein Nettetal für Kinderchancen und Soziales.

Die Vorschläge für die Spenden kamen aus der Belegschaft der EGN. Betriebsstättenleiter Wolfgang Peters erklärt: „Wir hatten in einer Mitarbeiterbefragung danach gefragt, für welche Organisationen wir eine Spende machen sollen. Die Antworten der Kollegen aus unseren Standorten Viersen und Tönisvorst waren vielfältig. Sehr häufig wurden Hospize und Vereine, die sich um benachteiligte Kinder kümmern, genannt.“ Die daraufhin ausgewählten Vereine erhielten jeweils 1500 Euro.

Thorsten Henning (Vertrieb Viersen) hatte die Idee zur Nettetaler Spende. Bei der Spendenübergabe an „Nettetal für Kinderchancen und Soziales“ freuten sich Uwe Sieck und Wilfried Niederbroecker vom Verein. „Wir haben in diesem Jahr an Stelle der üblichen Geschenke-Weihnachtsbäume Spenden in Höhe von 75 Euro für jede der rund 76 Kindergartengruppen im ganzen Stadtgebiet von Nettetal gemacht“, erläutert Sieck. Die EGN-Spende wird dafür eingesetzt, 2021 mit bedürftigen Kindern Ausflüge in Zoos, Freizeitparks oder zu Kulturstätten machen.

(RP)