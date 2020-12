15.000 Euro Spende für die Leverkusener Einrichtung : Bayer 04-Kochbuch ausverkauft – Tafel glücklich

Leverkusen Die als Mitarbeiter-Motivation gedachte Aktion aus dem ersten Lockdown ist ein Verkaufshit. Das Kochbuch ist bereits ausverkauft und sorgt für eine 15.000 Euro-Spende.

Ausverkauft. Ein Wort, das die Werkself auch gerne mal wieder im Zusammenhang mit dem Stadion nennen würde. Die Profis müssen wegen des Corona-Pandemie vor leeren Rängen spielen. Ausverkauft trifft auf Bayer 04 aber trotzdem zu, denn das Kochbuch „Die BayArena kocht“ ist nicht mehr zu bekommen. „Es begann als Mitmach-Aktion für die Bayer 04-Mitarbeiter in der ersten Lockdown-Phase im März dieses Jahres. Es endete kurz vor Weihnachten mit einem Spendenscheck über 15.000 Euro, der an die Tafel Leverkusen geht“, fasst Meinolf Sprink, Direktor Fans und Soziales, zusammen. Und: „Die BayArena kocht – ein Kochbuch mit Rezepten von Bayer 04-Spielern und -Mitarbeitern – ist ausverkauft.“

Am wenigsten wohl die beiden Initiatorinnen: Anne Pleus (arbeitet bei TecArena+) und Sabrina Räbsch (arbeitet im Marketing) baten im Frühjahr Kollegen, Rezepte zur Verfügung zu stellen, um die Mitarbeiter im Homeoffice übers Intranet etwas aufzumuntern und zum Kochen daheim zu ermuntern. Auch auf die Beiden selbst kam Arbeit zu: Pleus und Räbsch testeten die Rezepte, fotografierten sie professionell und sorgten fürs ansrpechende Layout. Das Buch mit Spiralheftung wurde in kürzester Zeit sowohl in den Bayer-04-Fanshops als auch im Onlineshop ein echter Verkaufsschlager. Fans glücklich. Mitarbeiter glücklich.

Doch auch der Dritte im Bunde strahlt: die Tafel Leverkusen. Der Erlös des Buches – 15.000 Euro – geht komplett an die Einrichtung. Adolf Staffe, erster Vorsitzender des Vereins, weiß das zu würdigen: „Die Tafel mit ihren gut 7100 Bedürftigen in Leverkusen geht in Corona-Zeiten natürlich auch durch eine harte Zeit. Deshalb ist diese Spende für uns nicht nur ein wirklicher finanzieller Segen, sondern motiviert uns zusätzlich, in den kommenden Wochen und Monaten wieder zur Normalität zurückzukehren.“