Aktion zum Mitmachen : Anleitung für gebastelte Sternenlichterketten

Viersen Mehrere Viersener Vereine verteilen im Dezember kleine Bastelsets. Die Bastelanleitung zum Nachmachen ist aber auch online zu finden.

Um ein wenig Licht in die dunkle Jahreszeit zu bringen, werden in diesem Monat im Treffpunkt Mitte Stadtteilbüro Viersen, im Kontaktladen Aufbruch des Vereins Brückenbau, durch den Verein Sonnenschein und die Integrationsagentur der Diakonie Krefeld Viersen kleine Bastelsets für eine Sternenlichterkette an die Teilnehmer verteilt. „Wer kein Bastelset abbekommt, darf die Idee gerne übernehmen. Die benötigten Materialien hat fast jeder zu Hause. Die Anleitung stellen wir online zur Verfügung“, sagt Elena Rollmann vom Verein Sonnenschein.

Maria Furdui vom Kontaktladen Aufbruch erläutert: „Wir können im Augenblick leider nicht, wie eigentlich für den Dezember geplant, Adventscafé, Bastelaktionen oder andere gesellige Events in unseren Räumlichkeiten anbieten, um Menschen auf dem Weg in Arbeit in Viersen zu helfen.“ Auch Rollmann erklärt: „Integration und Nächstenliebe muss in diesem Jahr leider mit viel Distanz versucht werden.“ Daher haben sich die Organisatoren überlegt, „dass die Menschen zu Hause die kleinen Bastelsets fertigstellen und als Zeichen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in ihre Fenster hängen“, sagt Furdui.