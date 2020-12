Werner Neumann GmbH in Twisteden : Spende für Aktion „Bewegen hilft“

Werner Neumann GmbH in Twisteden

Mit einer Spende über 2000 Euro unterstützt die Werner Neumann GmbH die niederrheinweit aktive Charity-Aktion „Bewegen hilft“ von Guido Lohmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Niederrhein. Seniorchef Werner Neumann und sein Sohn Markus haben Lohmann dieses vorgezogene Weihnachtsgeschenk bereitet. „Wir verzichten auch dieses Jahr wieder auf Geschenke für unsere Kunden und unterstützen stattdessen mit dieser Spende sehr gerne die überaus engagierte soziale und karitative Arbeit von ,Bewegen hilft’, so Markus Neumann, Geschäftsführer des Familienbetriebs aus Twisteden. Mit „Bewegen hilft“ sammelte Guido Lohmann allein im Corona-Jahr über 100.000 Euro an Spenden-Geldern. Die Arbeit von mehr als 70 sozialen und karitativen Einrichtungen am Niederrhein wurden bisher durch diese Aktion unterstützt.