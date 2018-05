Spende: Erlös von Hoffest hilft Löwenkindern

Viersen

Die Familien Vriens und Köhnen haben den Erlös des Hoffestes auf Haus Milbeck in Höhe von 3000 Euro an die Kinderkrebshilfe "Löwenkinder" übergeben. Sie hatten das 20-jährige Bestehen des Festsaales Haus Milbeck gefeiert. "Dass es so fantastisch lief, hatten wir nie erwartet", sagte Organisatorin Cordula Köhnen. Dankbar nahmen Jeannette Wyes und Kassierer Norbert Seidel die Spende in Empfang. "Es ist schön, wenn sich Gruppen oder Veranstalter unsere Kleinsten mit Spenden unterstützen", sagte Wyes. Haus Milbeck hilft den Löwenkindern darüber hinaus auch noch durch einen ständigen Ausstellungstisch im Festsaal, im vergangenen Jahr kamen dadurch 2700 Euro zusammen. heko