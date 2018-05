Förderung: Neuer Lesestoff für Lobbericher Grundschüler

Viersen

An der GGS Lobberich ist die Leseförderung ein schulischer Schwerpunkt. Unter anderem gibt es Lesestunden, in denen mit den Kindern Lesestrategien trainiert werden, die helfen, einen Text zu verstehen und ihn weiter zu verarbeiten. Zudem besteht in jeder Klasse eine Bücherei, aus der sich die Schüler bedienen können. Der Förderverein hat nun neues Lesefutter"geliefert. Aus einer Auswahl suchten sich die Kinder ihre Lieblingsbücher aus. Nun haben Fabian Matussek (Buchhandlung Matussek) und Marco Inderhees (Förderverein) den Klassen die neuen Bücher überreicht. RP