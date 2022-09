Festhalle Viersen : Das sind die neuen Auszubildenden der Stadtverwaltung

Viersen 46 junge Leute nahmen jetzt ihren Dienst in der Stadtverwaltung Viersen auf. Rund tausend hatten sich auf eine Ausbildungsstelle bei der Stadtverwaltung beworben.

Am 1. September 2022 startete für die jungen Menschen die Einführungswoche. Darin erhalten sie Einblicke in städtische Einrichtungen wie die Städtischen Betriebe, die Feuerwache, das Standesamt und die Stadtbibliothek. Bei einer Stadtrallye durch die Viersener Innenstadt

Das Ausbildungsangebot bei der Stadt umfasst ein breites Spektrum an Berufsfeldern. Insgesamt beschäftigt die Stadt Viersen derzeit 100 Auszubildende in 20 verschiedenen Berufen — vom Bauoberinspektor über die Erzieherin und den Gärtner im Landschaftsbau bis hin zum Kfz-Mechatroniker oder dem Notfallsanitäter. Für das Ausbildungsjahr 2023 läuft die Bewerbungsfrist noch bis zum 7. Oktober.

Die Stadt Viersen präsentiert ihr Ausbildungsangebot an diesem Mittwoch, 7. September, und am Donnerstag, 8. September, bei der Messe „Vocatium“ in Krefeld. In der Zeit von 8.30 Uhr bis 15 Uhr können sich interessierte Schülerinnen und Schüler am Stand der Verwaltung persönlich beraten lassen. Aus erster Hand berichten auch gegenwärtige Auszubildende von ihren Erfahrungen bei der Stadtverwaltung Viersen.