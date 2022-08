Band aus Viersen : Blue Moon and the Pearls rocken Elvis-Festival

Blue Moon and the Pearls rocken Elvis-Festival

Viersen/Bad Nauheim Der Viersener Band Blue Moon and the Pearls ist beim 20. European Elvis Festival das unmögliche Kunstwerk geglückt, mit ihrem Auftritt Elvis Presley wiederzubeleben (obwohl der ja bekanntlich nie gestorben ist).

Bei dem Band Contest in Bad Nauheim, wo Elvis von 1958 bis 1960 als US-Soldat lebte, kamen die Viersener jetzt auf den zweiten Platz, mussten sich nur einem Solokünstler aus Ungarn geschlagen geben.

„Das Elvis-Festival ist extrem beeindruckend“, sagt Breuer. „Der ganze Ort steht Kopf.“ Während des Festivals verwandelt sich die beschauliche Kurstadt in ein Meer aus Cadillacs, Petticoats und Elvis‑Tollen. Der Rock’n’Roll wird zum Lebensgefühl und Sound der ganzen Stadt.

Vor zwölf Jahren wurden Blue Moon and the Pearls gegründet, „seit drei Jahren sind wir in der jetzigen Formation zusammen“, berichtet Breuer. Und alle Mitglieder sind Elvis-Fans. Dass es nicht der erste Platz wurde, findet er nicht schlimm. „Wir wären auch als Neunter von acht glücklich von der Bühne gegangen.“