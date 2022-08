Maler- und Lackierer-Innung aus Viersen und Umgebung : 24 Nachwuchs-Handwerker in den Gesellenstand erhoben

Kreis Viersen Während einer feierlichen Lossprechung haben die Maler- und Lackierer-Innungen Niederrhein Krefeld-Viersen und Rhein-Kreis Neuss den Nachwuchs offiziell im Gesellenstand erhoben.

24 Maler und Lackierer, darunter vier junge Frauen, lernten in den vergangenen drei Jahren in den Betrieben der Region den professionellen Umgang mit Pinsel, Farbe und Lack.

In der Region gebe es deutlich mehr offene Stellen als arbeitslose Menschen, sagte der Landrat. Noch vor 30 oder 40 Jahren habe es in vielen Berufen geradezu Bewerber-Schwemmen gegeben. Heute hingegen herrsche ein Mangel an Fachkräften – auch im Handwerk. „750.000 Menschen kommen jedes Jahr in Deutschland neu in Arbeit. 1,3 Millionen gehen aber in Rente. Da braucht man sich nicht zu wundern, wenn nicht jede Stelle besetzt werden kann“, sagte Petrauschke.