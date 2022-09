Ehrung in Viersen : Stadtplakette für Freunde aus Togo

Viersen Die Stadt Viersen hat zwei Partner der Arbeitsgemeinschaft Viersen-West Afrika (AWA) aus Togo mit der Stadtplakette in Bronze ausgezeichnet.

Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) übergab die Auszeichnungen an Atah Teke Lassey-Assiakoley und Ambroise Klevor bei der Jahresversammlung der AWA im Notburgasaal. Lassey und Klevor seien die „Anker“ für die Arbeit der AWA, lobte die Bürgermeisterin. „Sie haben seit dem Jahr 2000 die gesamte Abwicklung in Togo übernommen.“ Sie stellten die Arbeit der AWA weiterhin sicher, kümmerten sich um die Verteilung von Hilfsgütern und erstatteten regelmäßig Bericht. Man wisse in Viersen, dass die gesamte Umsetzung in guten Händen liege, so Anemüller.