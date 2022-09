Viersen Wie gut oder wie schlecht sind die Toiletten an Viersens Schulen? Darüber gehen die Meinungen zwischen der FDP und der Stadtverwaltung auseinander. Die Verwaltung betont: „Wir bearbeiten den Gesamtkomplex planvoll und kontinuierlich.“

Die Viersener FDP bemängelt die öffentliche Darstellung der Stadtspitze zum Zustand der Schultoiletten in Viersen . Seit Jahren sind die Zustände der Schultoiletten und deren Sanierungsstau ein großes Thema bei Lehrern, Eltern und Schülern. Deshalb sei die Verblüffung bei der FDP groß gewesen, als die Bürgermeisterin sich Anfang des Jahres in der Rheinischen Post dahingehend äußerte, dass es nur „einige wenige Schultoiletten mit Sanierungsbedarfen“ gegeben habe und viele Toiletten in keinem schlechten Zustand gewesen seien , erklärt der FDP-Fraktionsvorsitzende Stefan Feiter. „Das war eine Frage der Reinigung“, hatte die Bürgermeisterin im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt.

Die FDP stellte daraufhin eine Anfrage an die Stadtverwaltung, wie sanierungsbedürftig die Viersener Schultoiletten tatsächlich sind. Deren Antwort und eigene Recherchen der FDP zeichneten ein deutlich anderes Bild, als das von der Bürgermeisterin verbreitete, erklärte Feiter in einer Pressemitteilung. „An sechs Schulen wurden in den vergangenen Jahren große Reparaturen und Renovierungen der Toiletten durchgeführt. Die Gesamtkosten betrugen mehrere hunderttausend Euro.“ An weiteren sechs Standorten stünden große Reparaturen und Renovierungen noch an. „Die Arbeiten waren so komplex, dass die Stadt einen externen Planer für deren Durchführung suchte“, erinnert sich Feiter. „Ich weiß nicht, was Frau Anemüller mit ihren Aussagen bezweckte. Aber sicher ist: Mit der Realität haben sie nichts zu tun.“ Und der schulpolitische Sprecher der FDP, Frank a Campo, ergänzt: „Mehrere Schulen haben mir berichtet, dass die Beurteilung der Toiletten durch die Verwaltung schönfärberisch ist. Die Bürgermeisterin hat 2018 die Schultoiletten zur Chefsache gemacht. Wir werden sie nicht aus ihrer Verantwortung entlassen.“