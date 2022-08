Angebot in Schwalmtal : Neue Spielenachmittage bei evangelischer Kirchengemeinde in Waldniel

Die Teamer Lotti Hannemann, Silke Reich, Jürgen und Elsbeth Genzler(v.l.) freuen sich, dass der Spielenachmittag in der evangelischen Kirche in Waldniel so gut angenommen wird. Foto: bigi

Schwalmtal Das Angebot bei der evangelischen Kirchengemeinde in Schwalmtal-Waldniel kommt gut an. Wie so ein Nachmittag abläuft und was gespielt wird.

Immer am vierten Mittwoch im Monat findet von 15 bis 17 Uhr bei der evangelischen Kirchengemeinde in Schwalmtal-Waldniel, Lange Straße 48-50, ein Spielenachmittag statt. Ein Angebot, das ankommt: „Beim ersten Mal Ende Juni waren schon 15 Teilnehmer dabei. Wir haben aber noch Platz für weitere Spieler“, sagt Jürgen Genzler.

Gemeinsam mit Silke Reich, Liselotte Schmitz, Lotti Hannemann und Elsbeth Genzler gehört er zum Team der Organisatoren. Dieses Mal haben zwei Frauen ein Blech Kuchen mitgebracht. Vor dem Spiel gibt es erst einmal Kaffee und Kuchen. Ein Körbchen steht auf einem Tisch, dort kann jeder einen kleinen Obolus nach dem Spielenachmittag hineingeben. Von dem Geld wird eine Weihnachtsfeier gestaltet.

Während die Gäste mit dem Spielen beginnen, räumen die Teamer auf, spülen das Geschirr. Das Angebot an Spielen ist groß, aber Kartenspiele liegen gerade im Trend. Fünf Frauen spielen Mau-Mau, mit etwas Schadenfreude, falls mal jemand bei einer gelegten Sieben zwei Karten zusätzlich ziehen muss. Maria Pilarczyk ist wichtig, mal unter Menschen zu kommen. „Wir freuen uns, wenn man sich dann wiedersieht“, sagt Marianne Schnepper. An einem anderen Tisch sitzt eine Skatgruppe. Was die Männer spielen, wenn keine drei Skatspieler zusammenkommen? „Das gibt es nicht, normalerweise sind wir mit vier Spielern“, sagt Hans Theleoy mit einem Grinsen.

Info Wer gerne den Spielenachmittag in Schwalmtal-Waldniel besuchen möchte, kann zur Abstimmung mit Silke Reich telefonisch unter 02163 9898760 Kontakt aufnehmen. Für 23. November ist eine Nikolausfeier geplant, am 28. Dezember lässt man gemeinsam das Jahr ausklingen.

