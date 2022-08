Vorfall in Viersen : Unbekannte zünden erneut eine Palme vor einem Lokal an

Die Polizei ermittelt nach den beiden Vorfällen in Viersen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage haben Unbekannte vor einem Lokal in Viersen eine Palme angezündet. Der zweite Vorfall ereignete sich am Freitagabend am Rathausmarkt, wie die Polizei berichtet.

Gegen 22.20 Uhr seien zwei junge Männer in das Lokal gestürmt, um eine Mitarbeiterin auf den Brand aufmerksam zu machen. Diese habe das Feuer gelöscht. Noch sei unklar, ob die Männer Zeugen sind oder mit dem Feuer zu tun haben.

Ein ähnlicher Vorfall hatte sich am vergangenen Mittwoch vor einem Lokal an der Dülkener Straße in Viersen ereignet. Die Polizei fragt: „Wer hat am Freitagabend auf dem Rathausmarkt zum Zeitpunkt des Brandausbruchs verdächtige Beobachtungen gemacht?“ Hinweise: Telefon 02162 3770.

(naf)