In der Festhalle in Viersen : Die Stadt plant eine jährliche Azubimesse

In der Festhalle in Viersen

Im Februar gab’s die Premiere einer Azubimesse der Stadt Viersen in der Festhalle. Sie soll nun jährlich stattfinden. Foto: Stadt Viersen

Viersen Nach der Premiere einer Messe für angehende Auszubildende und Unternehmen aus der Region in der Viersener Festhalle plant die Stadt Viersen, die Veranstaltung künftig jährlich stattfinden zu lassen.

„Aufgrund der durchweg positiven Resonanz soll die Messe ab 2023 möglichst im jährlichen Rhythmus in der Festhalle stattfinden“, heißt es in einer Vorveröffentlichung zur geplanten Ausschreibung. So soll ein externer Anbieter die Organisation der Messe für die Jahre 2023 bis 2026 übernehmen. „Mit rund 40 Ausstellern und über 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war die erste Azubimesse bereits sehr gut besucht und bietet auf dieser Grundlage für die Zukunft weiteres Entwicklungs- und Ausbaupotenzial.“