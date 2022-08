Vorfall in Schwalmtal : Polizei ermittelt nach Strohballenbrand an der A52

Schwalmtal Die Kriminalpolizei Viersen ermittelt nach dem Brand von Strohballen in einem Waldstück an der Autobahn 52 nahe eines landwirtschaftlichen Hofes.

Am Mittwochmorgen gegen 2.40 Uhr ist dem Löschzug Waldniel der Freiwilligen Feuerwehr Schwalmtal eine Rauchentwicklung in einem Waldstück an der A 52 gemeldet worden. Dort brannten Strohballen in der Nähe eines landwirtschaftlichen Hofes. Die Feuerwehr löschte den Brand und kontrollierte den Bereich mit einer Wärmebildkamera. Die Kriminalpolizei Viersen hat die Ermittlungen aufgenommen.