Verwaltung in Schwalmtal : Gemeinde kauft neues Logo und setzt auf Merchandising

Schwalmtal Die Gemeinde Schwalmtal setzt auf ein neues Corporate Design. Im Mittelpunkt stehen drei Schwalmtaler Wahrzeichen in vereinfachter Form.

Im Mittelpunkt stehen drei Schwalmtaler Wahrzeichen in vereinfachter Form: das Rathaus Waldniel, der Mühlenturm Amern und die Mühlrather Mühle. Die drei Wahrzeichen werden durch die Schwalm, die der Gemeinde ihren Namen gibt, in Wellenform ergänzt. „Die Wahrzeichen sind, so wie unser Wappen, in Blau dargestellt“, erläutert Akkaya-Foest.