Ehejubiläum in Niederkrüchten-Laar : Beim Fußballspiel funkte es bei Gabi und Werner Beines

Niederkrüchten Die Laarer Gabi und Werner Beines sind am 11. August 50 Jahre verheiratet. Beim Fußballspiel lernten sich die beiden einst kennen und lieben.

Vor 50 Jahren haben die Laarer Werner (73) und Gabi Beines (68) am 11. August standesamtlich in Rheindahlen geheiratet. Sie feiern ihre Goldhochzeit zu Hause im Kreise ihrer Familie, Verwandten und Freunde am 13. August.

35 Jahre lang war Werner Beines Postbeamter. Mit 50 Jahren ging er in Pension. Fußball ist ihr Leben: Im Alter von 18 bis 35 Jahren war er Jugendtrainer und Spieler der 1. Mannschaft bei Tura Brüggen. 1980 stieg er als Trainer mit DJK Oberkrüchten in die Kreisliga A auf. Von 1986 bis 1994 waren sie das klassische Platzwartehepaar am Vennberg für Brüggen und Born. Er trainierte TSF Bracht und VSF Amern, bis er zu Tura Brüggen zurückkehrte. So oft Werner und Gabi Beines können, sind sie bei den Brüggener Heimspielen der Ersten dabei.