Kultur in Viersen : Viersener spenden für das Freigeist

Viersen Den Inhabern Claudia und Ralf Weber fehlen Einnahmen, weil sie schließen mussten. Doch sie bekommen Hilfe.

Wegen der Corona-Krise musste das Varieté Freigeist an der Rintgerstraße 5 in Viersen die Türen schließen. Das hatte das Ordnungsamt so angeordnet. Für die Besitzer Claudia und Ralf Weber sei die aktuelle Lage sehr dramatisch, berichtet die Inhaberin: „Keine Leute, das bedeutet für uns, keine Einnahmen.“ Auch die Einnahmen durch die zusätzliche Nebenbeschäftigung von Ralf Weber als Integrationslehrer an einer Schule falle jetzt weg. Priorität hätten die Mitarbeiter – sieben Aushilfen und eine Honorarkraft – sagt Claudia Weber. Auch Kosten für die Berufsgenossenschaft, Nebenkosten, Abtragungsraten für das Haus und die persönliche Miete würden weiterlaufen. Deshalb hat das Paar eine Spendenaktion gestartet – mit Erfolg.