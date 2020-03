Kreis Viersen : Polizei schließt Wache in Nettetal

Info

Um die Corona-Auswirkungen so gering wie möglich zu halten, wird zum Schutz des Personals, aber auch der Bürger, die Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten wie folgt eingeschränkt: Die Kleinanlieferstelle am Entsorgungsstandort Viersen in Viersen-Süchteln, Hindenburgstraße 160 ist ab Samstag, 21. März, vorerst bis Ostern geschlossen. Zudem werden an der Deponie Brüggen II in Brüggen-Oebel, Oebeler Heide 15 und an der Abfallsortieranlage am Entsorgungsstandort Viersen in Viersen-Süchteln ab Samstag, den 21. März, keine Anlieferungen von privat mehr angenommen. Der Wertstoffhof in Schwalmtal auf dem Gelände der RVA Waldniel, Hühnerkamp 5 in Schwalmtal wird ebenfalls ab Samstag, den 21. März, geschlossen.