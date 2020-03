Tanzen in Viersen : Tanzstunde für zu Hause

Viersen Wegen der Corona-Krise kann die Tanzschule Behneke derzeit in ihren Sälen keine Kurse anbieten. Stattdessen drehen die Tanzlehrer jetzt regelmäßig Videos und veröffentlichen sie im Internet.

Seit Sonntag ist die Tanzschule Behneke in Viersen geschlossen. Das Risiko, dass sich unter den hunderten Tanzschülern das Corona-Virus ausbreiten könnte, ist zu hoch. Leere Säle, keine Musik, Tanzlehrer, die ihr Wissen nicht weitergeben können: „Es ist gruselig“, sagt Inhaber Michael Behneke. „Wir leben ja davon, dass die Leute zu uns kommen, dass sie bei uns Spaß haben“, ergänzt der 36-Jährige. Und das Tanzen lebe von dieser Atmosphäre in der Schule, von der Gemeinschaft – „all das bricht uns jetzt weg“. Um mit seinen Kunden dennoch in Kontakt zu bleiben, bietet Behneke nun auf seinem Youtube-Kanal Videos an. Auch, wer nicht Kunde ist, kann sich einen Teil der Trainingsfilme frei verfügbar anschauen und zu Hause mittanzen.