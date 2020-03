Corona-Krise im Kreis Viersen : Abellio stellt Betrieb der RB35 ein

Abellio stellt den Betrieb der Linie RB35 am Montag bis 19. April ein. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Der Betrieb der Regionalbahn 35, die auch am Viersener Bahnhof hält, wird wegen der Corona-Krise von Montag an bis zunächst 19. April eingestellt. Das teilte Betreiber Abellio NRW am Freitag mit. Reisende werden gebeten, ersatzweise die RB 33 und den RE 3 zu nutzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(mrö)