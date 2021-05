Corona in Viersen : Neues Testzentrum am Stadion Hoher Busch

Viersen Vor dem Stadion am Hohen Busch eröffnet an diesem Mittwoch ein neues Corona-Testzentrum. Dafür hatte sich unter anderem der 650 Mitglieder starke Sportverein LG Viersen eingesetzt.

„Wir wollen mit diesem Standort den Vereinen am Hohen Busch eine unkomplizierte Möglichkeit geben, sich vor dem Training kostenlos testen zu lassen“, sagt Marc Tappiser, Geschäftsführer der Weta GmbH. Das Unternehmen betreibt im Kreis Viersen nun insgesamt fünf Testzentren, darunter auch das Drive-In an der Vorster Straße. Die Nachfrage sei groß, sagt der Weta-Chef. „Unsere 130 Mitarbeiter machen im Schnitt aktuell 2500 Schnelltests pro Tag.“

Neben der LG Viersen profitiert auch der 1. FC Viersen vom neuen Testzentrum, der ebenfalls im Stadion trainiert. „Gegebenenfalls können wir auch einen Beitrag zur Realisierung der geplanten Sommerbühne der Stadt Viersen leisten“, so Tappiser. Der Fachbereich Kultur will vom 9. Juli an auf der sogenannten Hundewiese ein Open-Air-Kulturprogramm anbieten. „Außerdem möchten wir auch der anliegenden Gastronomie wie ,Tusch im Busch’ in hoffentlich wenigen Wochen die Möglichkeit geben, ihren Gästen direkt vor der Tür eine Teststelle anzubieten“, sagt Tappiser.