Viersen : Jugendamt sucht Anbieter für Ferienaktionen

Viersen Das Programm „Sommer in Viersen“ mit Workshops und Schnupperkursen soll eine Angebotslücke schließen, die pandemiebedingt im gewohnten Ferienspielprogramm entstanden ist.

Das städtische Jugendamt plant für die Ferien das Programm „Sommer in Viersen“. Es soll Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche enthalten. Noch sucht das Jugendamt Partner, die sich im Zeitraum 5. Juli bis 17. August beteiligen. Angesprochen sind neben Vereinen und Verbänden lokale gewerbliche Anbieter, die einzelne Tagesprogramme beispielsweise als Workshop oder Schnupperkursus bereithalten. Sie sollten tätig sein in den Bereichen Musik, Kultur, Freizeit, Sport und Handwerk.

Das Projekt „Sommer in Viersen“ ergänzt das gewohnte Ferienspielprogramm. Dieses Angebot der Vereine und Verbände in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt findet auch 2021 statt. Aufgrund der Einschränkungen durch Corona ist der Umfang reduziert. Diese Lücke soll das neue Angebot so weit wie möglich schließen.