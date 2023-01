Neujahrsempfang in Niederkrüchten Tiskens erhält Ehrenzeichen

In drei Interview-Runden konnten die Besucher einiges über Katastrophenschutz und -vorsorge erfahren. NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) richtete hoffnungsvolle Worte an die Besucher: „Die Gemeinde Niederkrüchten ist gut aufgestellt und verfügt über ein breites, bürgerliches Engagement.“ Und es gebe weitere Gründe, positiv in die Zukunft zu blicken: „Die Fläche des ehemaligen Militärflughafens in Niederkrüchten-Elmpt eröffnet eine Riesen-Chance für neue Arbeitsplätze und Innovation.“