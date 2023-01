Frank Mitschkowskis Vorschau auf die Endrunde Warum Mennrath der Favorit auf den Hallentitel ist

In Gruppe 1 (Neuwerk, Türkiyemspor, 1. FC Mönchengladbach und Wickrath, Anm. d. Red.) sehe ich am ehesten Türkiyemspor eine Runde weiterkommen. Sie haben für mich in der Vorrunde einen sehr guten Eindruck hinterlassen, mit guter Balance zwischen der enormen offensiven Ballqualität, wo sie oft mit ein oder zwei Kontakten spielen, und ihrer defensiven Stabilität. Dahinter ist es wirklich offen und ich sehe keinen Favoriten. Den 1. FC Mönchengladbach haben die vielen A-Jugendlichen im Team geholfen, mit denen die Mannschaft die nötige Geschwindigkeit, Frische und Unbekümmertheit bekommen hat. Dazu kommt Marcel Lüft als Führungsspieler. Wickrath hat sich hingegen in der Zwischenrunde super gesteigert. Ihnen hat dieser „Zwischenschritt“ richtig gutgetan und die zusätzliche Belastung werden sie gut verkraftet haben. Die junge Truppe hat dort ihre Aufgeregtheit gänzlich abgelegt.