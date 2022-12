Neue Wohnungen in Niederkrüchten Warum die GWG im Zentrum später baut

Niederkrüchten · Während der GWG-Bau im Heineland in Niederkrüchten-Elmpt weiter wächst, verzögert sich das Vorhaben an der Dr.-Lindemann-Straße drastisch. Das liegt nicht nur an höheren Preisen und vollen Auftragsbüchern.

28.12.2022, 05:15 Uhr

Der erste Bauabschnitt des GWG-Vorhabens im Heineland liegt im Zeitplan. Der zweite Bauabschnitt soll 2023 folgen. Insgesamt sind 36 Wohnungen geplant. Foto: Daniela Buschkamp