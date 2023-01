Neu in der Gemeindeverwaltung Niederkrüchtens Frau für den Klimaschutz

Es klingt, als habe Lea Korall ihren Traumjob gefunden. „Das Stellenangebot habe ich nach der letzten Prüfung gesehen – diese Aufgabe war genau das, was ich immer schon machen wollte“, sagt die 26-Jährige. Das Angebot, das sie so reizte, war der Job als Klimaschutzmanagerin der Gemeinde Niederkrüchten. Mit einem frischen Bachelor-Abschluss im Studiengang „Georessourcenmanagement“ an der RWTH Aachen in der Tasche war die junge Frau aus Randerath im Kreis Heinsberg zwar Berufsanfängerin. Aber sie versuchte ihr Glück bei der Niederkrüchtener Verwaltung – und wurde angenommen. Seit 1. Dezember ist sie in der Verwaltung für das Thema Klimaschutz zuständig.