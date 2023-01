Karneval in Viersen Viersens einziges Kinderprinzenpaar

Die Tradition, ein Kinderprinzenpaar zu küren, besteht im Süchtelner Bruch schon länger als die Karnevalsgesellschaft De Brook Müerkes offiziell existiert. Sie feiert am Sonntag um 11.11 Uhr im Süchtelner Weberhaus ihr jeckes Vereinsjubiläum 4x11 Jahre mit einem närrischen Frühschoppen. „Gebt den Kindern das Kommando“, so heißt es in dieser Session, aber auch seit 4x11 Jahren bei den Süchtelner Brook Müerkes. Das Kinderprinzenpaar Paul I. (Ohligs) und Kerstin I. (Genzen) wurde bereits im Dezember als 54. Kinderprinzenpaar proklamiert, was sonst immer am ersten Sonntag im Januar geschieht. Dabei rockten die beiden mit einem eigenen Song, „Heute geht die Party richtig ab…“ (von Roland Zetzen), den Saal. Viele Vereine aus der näheren und weiteren Umgebung kamen, um zu gratulieren. Auch am Sonntag zum Vereinsjubiläum der KG De Brook Müerkes wird es nicht anders sein.