Schon mehrere Fälle Gemeinde Niederkrüchten warnt vor dubiosen Anrufen

Konkret ermittelte Erkenntnisse im Fall Niederkrüchten hat die Polizei mithin noch nicht. Aus allgemeiner Erfahrung, so die Sprecherin, könne man jedoch sagen: Wenn Anrufer geschickt formulieren und vorgehen, ist für die Angerufenen und auch für Ermittler nur schwer nachzuvollziehen, ob sich der Anrufende explizit als Vertreter einer Behörde ausgegeben oder nur raffiniert genug den Anschein erweckt hat. In der rechtlichen Bewertung, ob es sich um Betrug handelt, kann das einen Unterschied machen. Immerhin: Auch schon die Kaltakquise – also das unverlangte Werben und Abgeben eines Angebots per Telefon – sei unzulässig. Das sei als Ordnungswidrigkeit zu werten, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann. „Angerufene können sich in solchen Fällen an die Bundesnetzagentur wenden“, sagt die Polizeisprecherin.