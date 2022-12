Straftat beim Rathaus Bäume in Niederkrüchten schwer beschädigt

Armdicke Äste abgebrochen, Rinde großflächig entfernt oder durch Einritzungen zerstört – so sieht laut Gemeindeverwaltung der Schaden an Platanen aus, die in Niederkrüchten zwischen dem Rathaus und der Pfarrkirche St. Laurentius entlang eines Weges stehen. Solche Beschädigungen seien eine Straftat, mahnt die Gemeinde die Schuldigen. Mike Langenbahn vom Bauhof der Gemeinde Niederkrüchten erklärt, warum das so ist: „Die Versorgung der Bäume erfolgt insbesondere durch die äußere Schicht des Stammes. Beschädigungen an der Rinde führen daher sehr schnell zum Absterben der Bäume.“