Schützenfest in Schwalmtal : So feiern die Schützen in Ungerath

Am Sonntagmorgen war die Königsparade auf der Ungerather Straße. Am Montag ist Königsgalaball. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Schwalmtal Von Mallorca-Party bis Königsgalaball: Die Mitglieder der St.-Johannes-von-Nepomuk-Schützenbruderschaft haben ordentlich Programm. Am Sonntagmorgen war die Königsparade. Auch am Montag wird noch gefeiert.

Im 600 Quadratmeter großen Festzelt an der Ungerather Straße ging es von Freitagabend an bei sommerlichen Temperaturen feuchtfröhlich zur Sache. Bei der Mallorca-Party im Festzelt der St.-Johannes-von-Nepomuk-Schützenbruderschaft heizte DJ Mark den Besuchern mit Ballermann-Hits kräftig ein und 500 Besucher sorgten für ordentlich viel Umsatz bei den Service-Kräften. Die kamen beim Andrang an der Theke schon ordentlich ins Schwitzen – nicht nur an der Cocktailbar, die für die Mallorca-Party aufgebaut wurde.

Am Samstagmittag mussten die Mitglieder der Bruderschaft aber wieder fit sein und bei Minister Carsten Rettig antreten. Dann ging es zum Empfang am Altenheim an der Schillerstraße. Anschließend wurde zum Festzelt marschiert, wo der Königsmaien aufgestellt wurde. Gegen 18 Uhr stand die Kranzniederlegung mit Großem Zapfenstreich am Ehrenmal an. Zwei Stunden später startete der Kirmes-Eröffnungsball, bei dem rund 300 Besucher feierten. Schützenkönig Thomas I. Höpfner freute sich dabei, dass es sich die befreundeten Gastbruderschaften aus Kirspel und Lüttelforst nicht nehmen ließen, im Festzelt das eine oder andere Bier zu heben.

Bei der Königsparade am Sonntag auf der Ungerather Straße waren dann alle wieder fit, um dem König Thomas I. Höpfner, den Ministern Carsten Rettig und Björn Bors sowie dem Königsadjutanten Rolf Delaroy die Ehre zu erweisen. Dabei hatten alle Teilnehmer ein Riesenglück mit dem Wetter. Bei der Parade zeigte sich ab und zu noch die Sonne und es war trocken, bevor es kurz nach dem Ende der Parade regnete. Das tat aber der tollen Stimmung beim anschließenden Klompenball mit Klompenprämierung keinen Abbruch.