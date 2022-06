Markt in Viersen : Schnäppchenjagd beim Kinderflohmarkt

An den Ständen in der Fußgängerzone konnten Kinder unter anderem ausrangiertes Spielzeug und Kleidung anbieten. Natürlich durften die Kunden auch mit ihnen feilschen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Nach zwei Jahren Pause zog der traditionelle Kinder- und Jugendflohmarkt in der Viersener Fußgängerzone die Besucher scharenweise an. Dazu lockte die Frühkirmes auf den Festhallenvorplatz.

Von Bianca Treffer

„Wir waren uns unsicher, ob es nach zwei Jahren Pause aufgrund der Coronaproblematiken wieder funktionieren würde. Aber wir können sagen, es klappt hervorragend“, sagt Ulf Kleczka. Der Marktleiter des Kinder- und Jugendflohmarkts, veranstaltet von der Stadt Viersen, kann ein positives Resümee ziehen. Rund 250 junge Händler sind am Sonntag angereist, um ihre Schätze zu verkaufen.

Kurz nach fünf Uhr rückten bereits die ersten jungen Händler an, um einen guten Standplatz zu erhalten und aufzubauen. „In diesem Jahr konnten wir feststellen, dass es direkt ganze Familien waren, die zusammen aufbauten. Sonst kamen meist die Eltern früh, richteten alles ein und danach kamen die Kinder, um den Verkauf zu starten“, sagt die städtische Mitarbeiterin Petra Ahlig. Wobei es in diesem Jahr Mengen seien, mit denen die Aussteller angereist wären, so Kleczka. „Da standen Massen von Kartons, die nach und nach ausgepackt und auf den jeweils vier Meter großen Standflächen verteilt wurden“, sagt der Marktleiter. Das spiegelt wider, dass sich in den zwei Jahren der Pause bei vielen Familien so einiges angesammelt hat, das nun unter die Käufer gebracht werden sollte.

Der Markt am Sonntag war gut besucht. Viele Familien schauten außerdem gleich noch auf der Frühkirmes vorbei. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Info Ältester Flohmarkt seiner Art Markt Der Viersener Kinder- und Jugendflohmarkt gilt als der bedeutendste und ältester seiner Art. Kirmes Die Frühjahrskirmes auf dem Hermann-Hülser-Platz läuft noch bis einschließlich 20. Juni.

An Käufern fehlte es nicht. Tausende von Menschen zog es in die Kreisstadt, um auf Schnäppchenjagd zu gehen. Zumal auch die Frühkirmes auf dem Festhallenplatz lockte. Die Stadt hatte den Flohmarkt eigens mit der Kirmes gekoppelt. Ein Angebot, das etliche Familien nutzten, wobei die Eltern, bepackt mit Tüten und Taschen, auf ihren Nachwuchs warteten, der sich auf den Kinderfahrgeschäften vergnügte.

„Ich würde sagen, wir haben heute einen großen Rundumschlag gemacht. Mir erschien es, als wäre das Angebot heute besonders reichhaltig gewesen und wir haben einiges sogar als Zugabe geschenkt bekommen“, freut sich Ganina Lammert über ihre Ausbeute, zu der unter anderem Kleidung, Plüschtiere, Bücher und etliches für die Einschulung gehören. Sohn Leandro probiert indes sein gerade erworbenes Skateboard direkt aus. Madeleine steckt derweil noch in den Verhandlungen. Die Siebenjährige beäugt ein Playmobilset in Form eines Marktstandes. Vier Euro soll es kosten. „Meine Mama hat gesagt, ich soll handeln“, bemerkt die Einkäuferin resolut und schlägt drei Euro vor. Über so viel Verhandlungseinsatz muss nicht nur Zoey lächeln. Ein kurzer Blick der Elfjährigen zu ihrer Mutter, die schmunzelnd nickt und Madeleine kann ihrem bereits erworbenen Stoffhund und der Eule – beides auch heruntergehandelt, wie sie voller Stolz erzählt – einen weiteren Einkauf hinzufügen.

Rund 250 junge Händler waren angereist. Die ersten von ihnen bauten ihre Stände um 5 Uhr morgens auf, Startzeit für den Markt war 11 Uhr. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

„Es hat sich in den zwei Jahren, in denen nichts stattfand, wirklich viel angesammelt“, sagt Selina Herrmann, die zusammen mit der ganzen Familie einen liebevoll mit Wimpeln geschmückten Pavillon aufgebaut hat, aus dem heraus verkauft wird. Sie selber mache sich gleich auch einmal auf Schnäppchenjagd, wenn ihre Mutter komme, um den Stand mit den Kindern weiter zu betreuen. „Ich denke, es lohnt sich heute wirklich“, ist sie sich sicher.