Schützenfest in Schwalmtal : Viel Sonne, viel Nachwuchs und ein mitreißender Tanz

Schützenfest in Schwalmtal

Rund 200 Schützen zogen am Wochenende durch Amerns Straßen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Schwalmtal Die St.-Pankratius-Schützenbruderschaft Amern St. Anton feiert: mit Bällen, Rock, Paraden und Umzügen. Auch ein Pagenzug von 20 Kindern zwischen drei und zehn Jahren machte bei den Umzügen mit.

(off) Sonnendurchflutet war das Schützenfest der St.-Pankratius-Schützenbruderschaft Amern St. Anton. Voraus ging der Familientag mit Klompenball mit viel Betrieb vor und am Festzelt. Bevor es zum Königsgalaball ging, entspannte sich der Königszug, den die Amerner Schill’schen Offiziere stellten, am Swimmingpool von Toni Rosendahl (wo das Wachlokal war) mit Schützenkönig Dennis Brachten, der aus ihren Reihen kam.