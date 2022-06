Schulentwicklung in Viersen : Pläne für Primus-Schulstandort

Die Primusschule in Viersen-Dülken ist eine von fünf Primus-Modellschulen in NRW. Foto: Nadine Fischer

Viersen CDU, SPD und FDP fordern die Stadtverwaltung auf, einen Fahrplan für das Auslaufen des Primus-Schulversuchs zu erstellen und ein Pilotprojekt zu prüfen.

Der Stadtrat entscheidet zwar erst in seiner Sitzung am Dienstag darüber, wie es mit der Primusschule in Viersen-Dülken weitergehen soll – doch CDU, SPD und FDP planen bereits voraus. Mit einem gemeinsamen Schreiben wenden sich die Fraktionsvorsitzenden sowie die schulpolitischen Sprecher an Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) und beantragen: „Die Verwaltung möge dem Schulausschuss einen Fahrplan zur weiteren Vorgehensweise in Bezug auf das Auslaufen der Primusschule und der Etablierung einer neuen Grundschule ausarbeiten und vorlegen.“ Darüber hinaus soll sie prüfen, ob sich am Standort als Pilotprojekt ein Familiengrundschulzentrum etablieren ließe und ein Modellprojekt für die Randzeitenbetreuung im OGS-Bereich konzipiert werden könnte.