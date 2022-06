Kirmes im Dorf an der Fleuth : Kapellen feiert König Hartmut Brauer

Kirmes im Dorf an der Fleuth

Der neue Thron um Schützenkönig Hartmut und Alexandra Brauer (Mitte) stand bei den Feierlichkeiten in Kapellen im Mittelpunkt. RP-Foto: Stoffel Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Kapellen Höhepunkt des Tages war der Königsgalaball im Festzelt. Davor gab es eine Parade für den neuen Thron der Vereinigten St.-Georgi- und Liebfrauen-Bruderschaft.

Das Schützenfest wurde am Samstag im Rahmen der Sommerkirmes in Kapellen gefeiert. Im Mittelpunkt stand der Thron um das Königspaar Hartmut und Alexandra Brauer. Ihre Ministerpaare sind Franz und Brigitte Spandern sowie Christof und Simone Pilath. Der König ist zugleich der Brudermeister der Vereinigten St. Georgi- und Liebfrauen-Bruderschaft Kapellen. Gefeiert wurde auch das Kinderschützenpaar mit Königin Amilia Nebich und Florian Saßen an ihrer Seite sowie die Schülerprinzessin Neele Röttges und der Jugendprinz Jerome Röttges. Nach der Parade und dem Fahnenschwenken startete der Umzug aller Vereine durchs Dorf. Höhepunkt des Tages war der Königsgalaball im Festzelt.