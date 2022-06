Neues Caritas-Heim in Viersen : Senioren-Tagespflege „Haus am See“ in Viersen eröffnet

Senioren-Tagespflege „Haus am See“ in Viersen eröffnet

Charlotte Meuhsgeier (im Sessel links) und Christel Bauer (r.) waren die ersten Gäste in der neuen Caritas-Tagespflege „Haus am See“ in Viersen. Foto: Caritas Foto: Caritasverband

Viersen Bis zu 14 Senioren können die rund 260 Quadratmeter große Einrichtung an der Gladbacher Straße täglich besuchen. Was dort geboten wird.

Der Caritasverband hat seine neue Senioren-Tagespflege „Haus am See“ an der Gladbacher Straße 208 in Viersen eröffnet. Bis zu 14 ältere Menschen können sie täglich besuchen. Das Beschäftigungsangebot reicht von der gemeinsamen morgendlichen Zeitungslektüre bis zur Sitzgymnastik, von Kraft- und Balanceübungen bis zum Gedächtnistraining, von Spielrunden bis hin zu Spaziergängen am Ufer des kleinen Sees, der hinter dem Neubau liegt.

Auf fast 260 Quadratmetern stehen unter anderem zwei große Aufenthaltsräume zur Verfügungn, einer davon mit offener Küche – in der Tagespflege soll täglich gekocht werden. Zudem gibt es Räume für Ruhe und Therapie. Von der Terrasse können die Gäste auf den See blicken. ,„Viele wissen nicht, dass sie mit einem Pflegegrad einen Anspruch auf Betreuung in einer Tagespflege haben“, sagt Verena Daus, Bereichsleiterin des regionalen Caritasverbandes. Das Angebot trage dazu bei, dass ältere Menschen so lange wie möglich im eigenen Zuhause leben könnten. Es entlaste zudem die Angehörigen. Caritas-Mitarbeiterin Petra Beck betont: „Unsere Gäste verbessern ihre Lebensqualität, sie erhalten Aufmerksamkeit und Zuwendung, sie geben und finden Halt in der Gemeinschaft.“ Verena Wirth leitet das Team vor Ort. „Wir wollen die Tagespflege mit Leben füllen und vielen Menschen schöne Tage in Gemeinschaft und gut betreut ermöglichen“, sagt sie.