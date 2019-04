Viersen/Rheydt : Gewinnen Sie Tickets für die „Gartenwelt“ in Mönchengladbach-Rheydt

Gewinnen Sie Tickets für die „Gartenwelt“ in Mönchengladbach-Rheydt

Viersen/Rheydt Sechs Mal je zwei Tickets für die Messe „Gartenwelt“ auf Schloss Rheydt in Mönchengladbach sind zu gewinnen.

Die Rheinische Post verlost sechs Mal je zwei Tickets. Wer gewinnen will, schickt seine Adresse an folgende E-Mail-Adresse: claudia.finsterer@rheinische-post.de. Teilnahme am Gewinnspiel ist ab 18 Jahre möglich, der Rechtsweg ist ausgeschlossen, eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Die Gewinner werden benachrichtigt.