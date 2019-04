Kulturelle Zusammenarbeit : Kunst aus zwei Kulturen in Brüggen

Brüggen Im Kultursaal der Burggemeinde findet eine Kunstausstellung in Kooperation mit der Gemeinde Beesel statt.

Seit vier Jahren besteht zwischen der deutschen Gemeinde Brüggen und der niederländischen Gemeinde Beesel eine gute kulturelle Zusammenarbeit. In diesem Rahmen ist zurzeit im Kultursaal der Burg Brüggen die Ausstellung „Kunst aus Reuver – Freiheit in der Kunst“ zu sehen. Die Ausstellung bestreitet der Kunstkreis „Artimosa“.

Dieser Kreis aus 50 Malerinnen und Maler sowie Bildhauer besteht in diesem Jahr seit 35 Jahren. Im Dezember wird es zur Feier des Jubiläums eine weitere große Ausstellung des Kunstkreises in der Kulturfabrik in Roermond geben. 30 Mitglieder des Kunstkreises haben Ölgemälde, Aquatinten, Acrylbilder, Zeichnungen, genähte Bilder, Collagen, Glasobjekte und Tonskulpturen – insgesamt 40 Arbeiten – im Kultursaal der Burg präsentiert. Technisch also und auch thematisch eine sehr vielfältige Ausstellung, zumal das Motto „Freiheit in der Kunst“ eine größtmögliche inhaltliche Offenheit bietet.