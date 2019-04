Randale in der Brüggener Innenstadt : Betrunkene Jugendliche zerstören Schaufenster

Randale in der Brüggener Innenstadt

Brüggen Anwohner alarmierten die Polizei und konnten die Jugendlichen gut beschreiben.

Randalierend und grölend sind am Dienstag gegen 21.45 Uhr drei Jugendliche durch die Brüggener Innenstadt gezogen. An der Roermonder Straße zerstörten sie die Scheibe eines Ladens. Anwohner alarmierten die Polizei. Eine Streifenwagen-Besatzung fand das Trio am Westring. Die Brüggener und Neiderkrüchtener (16 und 17 Jahre alt) waren betrunken. Die Polizei nahm eine Anzeige auf.