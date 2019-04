Fußball-Bezirksliga : Ernst kommt nach Dülken

NETTETAL/VIERSEN (sale) Wenn heute (19 Uhr) der Dülkener FC den SSV Grefrath in der Fußball-Bezirksliga empfängt, ist es nicht nur aufgrund der Tabellensituation ein besonderes Spiel. Beide Teams stehen auf einem Abstiegsplatz – und für Grefraths Trainer Klaus Ernst ist es eine Reise in die Vergangenheit: Zweieinhalb Jahre lang trainierte der inzwischen 50-Jährige die Dülkener, nahm im vergangenen Sommer aber nach dem Aufstieg seinen Hut und heuerte nach einer kurzen Pause am siebten Spieltag beim Konkurrenten aus Grefrath an.

Und obwohl er in Dülken auf viele ehemalige Weggefährten treffen wird, ist wenig Platz für Gefühle, denn beide Teams brauchen dringend Punkte. Der Trend spricht für die Gäste aus Grefrath, die schon abgestiegen schienen, nach zuletzt starken Leistungen nun allerdings die Chance haben, am DFC vorbeizuziehen. „Das haben sich die Jungs hart erarbeitet“, lobt Ernst.