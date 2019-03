Kreis Viersen/Krefeld: RP verlost Tickets für „Gartenwelt“

Kreis Viersen/Krefeld Sechs Mal je zwei Tickets für die Messe „Krefelder Gartenwelt“ auf der Galopprennbahn sind zu gewinnen.

Die Galopprennbahn in Krefeld steht von Freitag, 29., bis Sonntag, 31. März, ganz im Zeichen der Krefelder Gartenwelt. die Pflanzen, Deko, Mode und Schmuck zeigt. Die Rheinische Post verlost sechs Mal je zwei Tickets. Wer gewinnen will, schickt seine Adresse an folgende E-Mail-Adresse: claudia.finsterer@rheinische-post.de. Teilnahme am Gewinnspiel ab 18 Jahre, der Rechtsweg ist ausgeschlossen, eine Barauszahlung ist nicht möglich. Die Gewinner werden benachrichtigt.