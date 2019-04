Müllsammelaktion in Niederkrüchten : Niederkrüchtener packen an

Niederkrüchten Alleine von der Grundschule Niederkrüchten nahmen zehn Klassen an der Aktion teil.

Bei der 17. Müll-Sammelaktion in Niederkrüchten waren nicht nur rund 150 Privatleute im Gemeindegebiet unterwegs. Die Niederkrüchtener Grundschule mobilisierte zehn Klassen, die Kindergärten „Sternschnuppe“, „Unterm Regenbogen“ und „Raupe Nimmersatt“ nahmen ebenfalls teil. Organisiert wurde die Aktion von der Gemeindeverwaltung in Kooperation mit dem Team des Jugendzentrums „Treff 13“ in Elmpt. Dort fanden sich abschließend auch die Teilnehmer zum gemeinsamen Essen ein. Außerdem wurde das kurioseste Fundstück gesucht.

Anne Lödorf-Zühlke, Leiterin des Treff 13 und Linda Ligthelm vom Fachbereich Zentrale Dienste, Kultur und Tourismus planten die alle zwei Jahre stattfindende Putzaktion. Jedes Team erhielt einen Lageplan und die Gebiete wurden zugeteilt. An festgelegten Müllablagepunkten wurden die Müllsäcke von der Firma Lankes abgeholt. Fritzi Brouwers aus Oberkrüchten war mit den Söhnen Ben (8) und Mo (5) im Wäldchen „An der Meer“ unterwegs. „Bierflaschen, Schnapsflaschen, Bonbonpapier, Pizzakartion, Reste von Silvesterraketen und Kunststofffolie sammelten sie ein. „Ich möchte die Umwelt sauber halten“, betonte Ben. Andrea Kastin sagt: „Mir war wichtig, dass die Kinder mitbekommen, wieviel Arbeit es ist, den Dreck einzusammeln und wieviel einfach in die Natur geschmissen wird.“ Annemie Küppers zog in Elmpt los. „Viel Plastik, viele Schnaps- und Sektflaschen und sogar ein Kugel-Kinderspielzeug habe ich gefunden“, sagt die Seniorin, deren Umweltbewusstsein und das ihrer Enkelkinder dazu führte, sich an der Aktion zu beteiligen.