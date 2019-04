Thema in Brüggen : Neuer Kreisverkehr in Brüggen kommt

Brüggen Seit vielen Jahren fordern Brüggener einen Kreisverkehr an der Kreuzung B 221 und Borner Straße.

Der seit vielen Jahren geforderte Kreisverkehr an der Kreuzung Bundesstraße 221 und Borner Straße ist laut Straßen NRW inzwischen genehmigt worden und kann nun in Angriff genommen werden. Das teilte Brüggens Bürgermeister Frank Gellen (CDU) zur Freude aller Anwesenden in der jüngsten Ratssitzung mit. In den nächsten Schritten sei über den Zeitpunkt der Realisation und die Finanzierung zu entscheiden.