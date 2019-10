Schulpolitik in Viersen : Primus-Schule wächst – mit Pavillons

Seit dem Schuljahr 2013/ 2014 gibt es die Primusschule an der Ketteler Straße in Dülken. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Viersen Die Modellschule braucht ab 2020 Räume für ihre Siebtklässler. Eigentlich sollten sie in die Overbergschule ziehen. Doch dort lernen und arbeiten bis 2023 noch rund 160 Schüler des Förderzentrums West des Kreises Viersen.

Die oberen Jahrgänge der Primus-Schule werden nicht wie anfangs geplant in der Overbergschule untergebracht, sondern in Pavillons, die sukzessive am bisherigen Standort Kettelerstraße aufgebaut werden. 690.000 Euro werden die Pavillons bis 2023 kosten. Die vorübergehende Erweiterung von Viersens Modellschule war am Dienstag Thema im Schulausschuss.