Viersener identifiziert : Vermisster 57-Jähriger tot aufgefunden

Foto: Michael Scholten Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf eine Straftat.

Viersen Der seit dem 31. August in Viersen vermisste Frank H. wurde im Kreis Lippe aufgefunden. Dies teilt die Polizei mit. Am 27. September wurde ein zunächst unbekannter Mann in Lage im Kreis Lippe tot entdeckt.

