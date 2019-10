Neue Ausstellung im Mühlenturm : Eier, James Dean und eine Harley mit allen Teilen

Schwalmtal Der Schwalmtaler Konrad Mock zeigt seine Arbeiten zurzeit auf allen Ebenen des Amerner Mühlenturms.

Alle Ebenen des Mühlenturms in Amern sind mit mehr als 80 Bildern gut und dicht gefüllt. Sie zeigen Stars, Motorräder, Autos, Früchte, Tiere – Konrad Mock aus Schwalmtal entwickelt in seiner Ausstellung „Chiaroscuro“ eine große thematische Vielfalt.

Mock wurde 1959 in Mönchengladbach geboren. Seit mehr als 40 Jahren malt der gelernte Geräte- und Feinwerkmechaniker in seinem Atelier zu Hause in Schwalmtal. Seit 1998 stellt der Autodidakt regelmäßig im Mühlenturm aus.

Viele Bilder sind inhaltlich und motivisch an die US-Pop-Art angelehnt: knallige Farben, klare Bildsprache, Motive wie die Freiheitsstatue,Stars wie Jimi Hendrix oder James Dean sind zu sehen. Motive der Street Art macht sich Mock zu Eigen. „Ich gehe in viele Richtungen“, sagt er. Auch der Surrealismus eines Salvador Dalís interessiert ihn. Übergroße rote Lippen, die von Stelzen getragen in der Landschaft stehen und von denen Wasser tropft, sind eine Reminiszenz an den großen Künstler. Für eine akribische Zeichnung einer Harley Davidson hat Mock einen Zweiradmechaniker um die Kontrolle gebeten, ob auch alle Motorenteile korrekt sind. Ergebnis: die Harley könnte aus dem Bild hinausfahren.