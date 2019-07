Ausstellung in Schwalmtal-Amern : Retrospektive im Mühlenturm

Schwalmtal Benedict Johnson zeigt Werke aus 20 Jahren.

Johnson stammt aus Lagos in Nigeria. Dort ist er aufgewachsen, hat eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht und an der Yaba-Kunstschule Kunst studiert. 1991 verließ er sein Heimatland aus politischen Gründen und lebt seitdem in Deutschland. Seit 1994 stellt Benedict A. Johnson regelmäßig aus.

Regelmäßig taucht das globale Thema der Flucht auf: Familien mit Kindern wandern in einer Reihe hintereinander her, Boote symbolisieren die Flucht. Symbolische Botschaften vermittelt Johnson auch mit seinen abstrakten Bildern: Helle und dunkle Rechtecke versinnbildlichen den Kontrast zwischen Angst und Hoffnung – wie in ein Fenster schaut der Betrachter dort hinein. „Man muss immer kämpfen, um Hoffnung zu bekommen“, sagt Johnson. Ein großes Landschaftsgemälde aus früheren Jahren zeigt eine afrikanische Landschaft im Sonnenuntergang. „Meine Heimat“, erklärt er. „Wenn dort um sechs Uhr die Sonne untergeht, wird alles in ein besonderes Licht getaucht.“