Frauenfußball : Borussias Frauen feiern Heimsieg gegen Budberg

Für Borussias Zweite Frauen war es ein erfolgreicher Spieltag in der Regionalliga (Symbolbild).

Frauenfussball Borussias Zweite Frauenmannschaft hat ihren Aufwärtstrend in der Regionalliga fortgesetzt. In der Landesliga gewann Kaldenkirchen das Derby gegen Nettetal.

In der Niederrheinliga gelang dem 1. FC Mönchengladbach ein 3:0 (2:0) gegen die SpVgg Steele. Alice Kreuder, Kristina Birmes und Sarah Schmitz trafen für den Tabellenfünften. In der Landesliga unterlag der FSC Mönchengladbach daheim dem SuS Niederbonsfeld trotz einer frühen 1:0-Führung noch 3:4 (2:4).

Derweil musste sich TuRa Brüggen beim SV Brünen deutlich mit 0:3 geschlagen geben und hatte dabei große personelle Probleme. „Wir mussten gleich acht Spielerinnen ersetzen, die bei uns ausgefallen sind. Mit Lena Engels hat sich eine Spielerin von uns dann auch noch schwer am Knie verletzt, was für uns am Ende noch schwerer wiegt als die Pleite“, sagte Trainer Wolfgang Maes.